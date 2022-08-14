Миранчук забил в дебютном матче за «Торино» и стал одним из лучших игроков матча

Футболист Алексей Миранчук забил в дебютном матче за «Торино» и попал в тройку лучших

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил в дебютном матче за «Торино» и стал одним из лучших игроков встречи. Статистика доступна на портале WhoScored.

Футболист отличился голом на 45-й минуте матча первого тура чемпионата Италии против «Монцы». WhoScored по итогам встречи дал оценку полузащитнику 7,1 балла. В составе «Торино» оценку выше получил лишь один футболист — Антонио Санабрия. Он получил 7,9 балла. Таким образом, Миранчук попал в тройку лучших игроков матча.

Миранчук стал футболистом «Торино» 11 августа. Туринский клуб взял россиянина в аренду с правом выкупа.

В минувшем сезоне Миранчук провел 25 матчей за «Аталанту» во всех турнирах. В Серии А на счету россиянина два гола в 19 матчах. Полузащитник присоединился к клубу из Бергамо в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года.

