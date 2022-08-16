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Спорт

Появились подробности травмы Миранчука

Алексей Миранчук пропустит минимум месяц из-за травмы в дебютном матче за «Торино»

Фото: Reuters

Появились подробности травмы российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sport24.

Травма 26-летнего хавбека оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Отечественный футболист пропустит минимум месяц. Речь идет о растяжении связок

Ранее стало известно, что из-за повреждения, полученного в дебютном матче за «Торино», Миранчук пропустит три недели. Информацию подтвердил агент хавбека, представляющий его интересы в Италии.

В первом матче в составе «Торино» Миранчук забил гол.. Россиянин помог своей команде победить «Монцу» со счетом 2:1 и был признан одним из лучщих игроков встречи.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды до конца сезона. Права на игрока принадлежат «Аталанте». «Торино» сможет выкупить трансфер россиянина за 12 миллионов евро.

Николай Костюков
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