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Миранчук выбыл на три недели из-за травмы в дебютном матче

Алексей Миранчук выбыл на три недели из-за травмы в дебютном матче за «Торино»
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не сможет помочь клубу в ближайшее время из-за травмы. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

26-летний хавбек получил повреждение в дебютном матче за итальянский клуб. Агент Валерио Джуффрида подтвердил, что Миранчук выбыл на три недели.

В первом матче в составе «Торино» Миранчук отметился забитым мячом и был признан одним из лучших игроков встречи. Он помог своей команде победить «Монцу» со счетом 2:1.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды до конца сезона. Права на игрока принадлежат «Аталанте». «Торино» сможет выкупить трансфер россиянина за 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Миранчук провел 25 матчей за «Аталанту» во всех турнирах. Полузащитник присоединился к клубу из Бергамо в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года.

Николай Костюков
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