Усик нацелился на нокаут Джошуа

Александр Усик нацелился на нокаут Энтони Джошуа в матче-реванше

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик отметил, что настроен на досрочную победу в поединке против Энтони Джошуа. Его слова передает Boxing Scene.

35-летний украинец подчеркнул, что не рассчитывает добыть победу по очкам. Он пообещал искать успеха в атаке. «Я выйду на середину ринга и попытаюсь отправить его в нокаут», — рассказал Усик о своих целях в предстоящем поединке.

Матч-реванш между британцем Джошуа и Усиком пройдет 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Ориентировочное время начала боя — 23:00 по Москве.

17 августа после пресс-конференции Усик поделился ожиданиями от боя против Джошуа. Он отметил, что рассматривает противостояние в качестве продолжения первого поединка.

Украинский тяжеловес удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Украинский тяжеловес отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.