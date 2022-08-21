Джошуа одной фразой отреагировал на поражение от Усика в бое-реванше

Энтони Джошуа отреагировал на поражение от Александра Усика фразой «как ты побил меня?»

Британский боксер Энтони Джошуа одной фразой отреагировал на поражение от украинца Александра Усика в бое-реванше, сообщает «Чемпионат.com».

«Как ты побил меня?» — спросил Джошуа у Усика после объявления решения судей. После этого британец в микрофон произнес длинную речь в адрес зрителей.

Бой прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.