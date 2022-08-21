Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Урал
0:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Завершен
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|3-й тур
Химки
0:3
Завершен
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Боруссия Д
2:3
Завершен
Вердер
Германия - Бундеслига|3-й тур
Динамо М
1:0
Завершен
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Монако
1:4
Завершен
Ланс
Франция - Лига 1|3-й тур
Интер М
3:0
Завершен
Специя
Италия - Серия А|2-й тур
Сельта
1:4
Завершен
Реал Мадрид
Испания - Примера|2-й тур
Канада U20
0:0
1-й период
live
Финляндия U20
U20 ЧМ-2022|Финал
Спорт

Джошуа одной фразой отреагировал на поражение от Усика в бое-реванше

Энтони Джошуа отреагировал на поражение от Александра Усика фразой «как ты побил меня?»

Фото: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

Британский боксер Энтони Джошуа одной фразой отреагировал на поражение от украинца Александра Усика в бое-реванше, сообщает «Чемпионат.com».

«Как ты побил меня?» — спросил Джошуа у Усика после объявления решения судей. После этого британец в микрофон произнес длинную речь в адрес зрителей.

Бой прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
В Чехии поддержали идею о запрете выдачи шенгенских виз россиянам
Джошуа одной фразой отреагировал на поражение от Усика в бое-реванше
Пушков ответил испугавшемуся зимы мэру Лондона
Усик прокомментировал победу над Джошуа в бое-реванше
США предрекли энергетический кризис из-за проблем с газом
В Великобритании спрогнозировали рост среднего счета за свет в три раза
В Венгрии заявили о планах частных корпораций создать «Соединенные Штаты Европы»
Знакомый дочери философа Дугина подтвердил ее смерть
Глава ДНР обвинил Украину в подрыве автомобиля дочери философа Дугина
Власти Албании назвали имена задержанных россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.