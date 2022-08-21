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Спорт

Костя Цзю оценил победу Усика над Джошуа

Костя Цзю заявил, что ожидал ничью в бою Александра Усика с Энтони Джошуа

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил победу украинского тяжеловеса Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что ожидал ничью. «Сложно было прогнозировать некоторые вещи. Но очень рад за Сашу, что победа досталась именно ему. Я болел за него!» — отметил Цзю.

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26 сентября 2021

Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.

Алексей Гусев
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