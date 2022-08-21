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Спорт

Деннис Родман приедет в Россию ради баскетболистки Грайнер

Деннис Родман приедет в Россию ради помощи осужденной баскетболистке Бриттни Грайнер

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Американский экс-баскетболист Деннис Родман приедет в Россию ради соотечественницы Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков. Его слова приводит NBC.

Спортсмен заявил, что получил разрешение на поездку в Россию. «Я хочу помочь этой девушке. Постараюсь выехать на этой неделе», — добавил Родман.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. 4 августа Химкинский суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Родман уже посещал Россию. В сентябре 2021 года он рассказывал, как встречался с президентом России Владимиром Путиным и называл его крутым.

Анастасия Борисова
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