Александр Емельяненко оценил победу Усика над Джошуа
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Его слова приводит «Матч ТВ».
Спортсмен поздравил Усика с победой и заявил, что болел за него. «Было видно, что Джошуа лучше подготовился под стиль Александра, но взвинченный темп и превосходство в скорости не оставили шансов британцу. Усик показал бокс высочайшего качества. Такой темп на протяжении всего поединка в тяжелом весе — это большая редкость», — высказался он.
Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец также победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.
На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.