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Спорт

Александр Емельяненко оценил победу Усика над Джошуа

Боец Александр Емельяненко заявил, что Усик показал бокс высокого качества в бою с Джошуа

Фото: Hassan Ammar / AP

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен поздравил Усика с победой и заявил, что болел за него. «Было видно, что Джошуа лучше подготовился под стиль Александра, но взвинченный темп и превосходство в скорости не оставили шансов британцу. Усик показал бокс высочайшего качества. Такой темп на протяжении всего поединка в тяжелом весе — это большая редкость», — высказался он.

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Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец также победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.

Анастасия Борисова
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