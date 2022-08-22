Совет Госдумы обсудит ситуацию с Запорожской АЭС на внеочередном заседании

Госдума обсудит ситуацию с Запорожской АЭС на внеочередном заседании 25 августа

Совет Госдумы обсудит на внеочередном заседании 25 августа ситуацию с Запорожской АЭС. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

22 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями фракций. Политики обсудили предложение лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова о проведении внеочередного заседания Совета Думы, на котором будет рассматриваться вопрос об угрозе действий со стороны Украины безопасности Запорожской атомной электростанции. Депутаты приняли решение провести заседание 25 августа.

Ранее Зюганов заявил, что в обсуждении в рамках внеочередного заседания Совета Госдумы нуждаются минимум три ключевых момента: максимальная поддержка армии, военно-промышленного комплекса, а также консолидация общества. «Сейчас царит расслабуха, но нужно объяснить людям, что происходит», — считает он.