Обвиняемый в покупке военного билета российский хоккеист сделал заявление

Обвиняемый в покупке военного билета хоккеист Воробьев заявил, что готов служить в армии

Российский нападающий СКА Михаил Воробьев, обвиняемый в покупке военного билета, сделал заявление. Его слова приводит РИА Новости.

Хоккеист рассказал, как в 2020 году связался с человеком, который согласился помочь ему с уфимской пропиской и военным билетом. «Билет он не предоставил, ничего не пояснил. Готов служить в армии и в содеянном раскаиваюсь. Не исключал тогда, что поступаю неправомерно», — заявил он.

Воробьев признался в уклонении от армии 10 августа. На момент совершения преступления он был игроком клуба Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев».

О возбуждении уголовного дела в отношении хоккеиста стало известно в начале июля. Спортсмену предъявили обвинение по части 4 статьи 291 Уголовного кодекса РФ («Дача взятки»). Правоохранители вышли на игрока в ходе рассмотрения дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам уфимского клуба избежать армии и готовил им военные билеты.