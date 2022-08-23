Бетербиев захотел подраться с Биволом в Грозном

Российский боксер Артур Бетербиев захотел подраться с Дмитрием Биволом в Грозном

Российский боксер Артур Бетербиев рассказал, где хотел бы подраться с соотечественником Дмитрием Биволом. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что было бы хорошо организовать матч в Грозном. Полагаю, что Рамзан Ахматович [Кадыров] с удовольствием провел бы этот поединок в Грозном», — заявил спортсмен. Бетербиев выразил мнение, что если бы мировые организации захотели, то могли бы разрешить боксировать им до встречи с обязательными претендентами на титул.

В ночь на 19 июня Бетербиев досрочно победил американца Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал его сопернику. Эта победа стала 18-й в карьере спортсмена.

7 мая Бивол оказался сильнее мексиканца Сауля Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе. Для россиянина победа стала 20-й в карьере.