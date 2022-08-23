Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Црвена Звезда
Сегодня
22:00 (Мск)
Маккаби Х
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Динамо К
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Виктория Пльзень
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Завтра
22:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Спорт

Бетербиев захотел подраться с Биволом в Грозном

Российский боксер Артур Бетербиев захотел подраться с Дмитрием Биволом в Грозном
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский боксер Артур Бетербиев рассказал, где хотел бы подраться с соотечественником Дмитрием Биволом. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что было бы хорошо организовать матч в Грозном. Полагаю, что Рамзан Ахматович [Кадыров] с удовольствием провел бы этот поединок в Грозном», — заявил спортсмен. Бетербиев выразил мнение, что если бы мировые организации захотели, то могли бы разрешить боксировать им до встречи с обязательными претендентами на титул.

В ночь на 19 июня Бетербиев досрочно победил американца Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал его сопернику. Эта победа стала 18-й в карьере спортсмена.

7 мая Бивол оказался сильнее мексиканца Сауля Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе. Для россиянина победа стала 20-й в карьере.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
США заподозрили в тайной передаче Украине некоторых видов вооружений
Автомобиль превысил скорость без ведома отдыхавшего в другой стране водителя
55-летняя Николь Кидман показала мускулы на обложке журнала
В Москве началась церемония прощания с Дарьей Дугиной
«Яндекс» объявил об отказе от новостного агрегатора
Президент Польши прибыл в Киев
«Маршал Шапошников» и два Ка-27ПЛ «уничтожили» субмарину в Японском море
Бетербиев захотел подраться с Биволом в Грозном
Россия собралась выпускать госдолг в юанях
В России создали обновленный «Спутник V» против дельты и омикрона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.