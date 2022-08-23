Бывший футболист сборной России оценил переход Дзюбы в турецкий клуб

Дмитрий Булыкин заявил, что Дзюба пожалеет о позднем переходе в европейский чемпионат

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Дзюба — красавчик, забил в первом матче. Он придал уверенности себе и команде. Думаю, что это поможет ему забивать голы дальше», — оценил дебют форварда Булыкин. Он добавил, что россиянин пожалеет о позднем переходе в европейский чемпионат. «Там совсем другой уровень и отношение к футболу. Получаешь удовольствие от игры», — заявил экс-игрок.

34-летний форвард впервые вышел в составе клуба в матче чемпионата Турции против «Фенербахче» 22 августа. Дзюба отличился на 66-й минуте игры, однако это не спасло команду от поражения со счетом 2:4.

О контракте россиянина с «Адана Демирспор» стало известно 18 августа. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления на год.

Дзюба покинул «Зенит» в мае после истечения срока контракта. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.