В Одессе вывесили российский флаг

В Одессе в День Государственного флага России вывесили триколор и баннер про русский город

В Одессе местные жители вывесили флаг России. Об этом сообщили в сообществе «Интересная Одесса» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в День государственного флага России 22 августа. Триколор был вывешен на улице Небесной сотни, ранее именовавшейся проспектом Маршала Жукова. Рядом с флагом был размещен баннер «Одесса — русский город».

Сейчас полиция пытается вычислить активистов, разместивших флаг.

В июне мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что обеспокоен ростом ненависти ко всему русскому. Он подчеркнул, что Одесса является многокультурной столицей Украины.

Ранее украинцы выступили с призывом снести памятник российской императрице Екатерины II в Одессе и заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона. Соответствующая петиция собрала 25 тысяч подписей на сайте президента Украины у Владимира Зеленского, после чего глава государства попросил власти города изучить эту просьбу граждан. Он отметил важность «защиты национальных интересов» и «проработку вопросов очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».