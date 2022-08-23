Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Црвена Звезда
Сегодня
22:00 (Мск)
Маккаби Х
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Динамо К
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Виктория Пльзень
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Завтра
22:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Спорт

Власти США запретили Деннису Родману ехать в Россию ради Грайнер

Госдеп США не рекомендовал Деннису Родману приезжать в Россию ради помощи Бриттни Грайнер

Фото: Mike Blake / Reuters

Власти США запретили бывшему американскому баскетболисту Деннису Родману приезжать в Россию ради соотечественницы Бриттни Грайнер, признанной в стране виновной в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что все, кроме дальнейших переговоров по установленным каналам, может осложнить и затруднить эти усилия по освобождению Грайнер», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Он подчеркнул, что американским гражданам рекомендовано не ездить в Россию по ряду причин, не последней из которых является угроза неправомерного задержания.

21 августа Родман заявил, что приедет в Россию, чтобы помочь Грайнер. По его словам, он получил разрешение на поездку.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. 4 августа Химкинский суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила заявление посла Украины в Казахстане об убийстве русских
Вызвавшую резонанс скульптуру «Большая глина № 4» оставят в Москве
Роскошная суперяхта затонула у берегов Италии и попала видео
Правительство отчиталось о борьбе с лесным пожаром в Рязанской области
Пьяные россияне устроили массовую драку в компьютерном клубе и попали на видео
Названы рискующие заработать синдром замороженного плеча группы людей
В России предложили создать «научный спецназ»
СКР объявит в розыск заподозренную в убийстве Дугиной гражданку Украины
Власти США запретили Деннису Родману ехать в Россию ради Грайнер
Блогерша назвала покупку трех видов люксовых вещей пустой тратой денег
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.