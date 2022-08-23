Опубликовано видео рассказа соседей журналистки Дугиной про обстановку в доме

В сети появилось видео рассказа соседей убитой журналистки Дугиной про обстановку в доме

В сети появилось видео с рассказом соседей убитой журналистки Дарьи Дугиной про обстановку в доме и предполагаемую убийцу. Запись опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах мужчина рассказывает о том, что последний раз видел политолога Дугину две недели назад, при этом раньше они встречались раз в неделю в лифте. Также он отмечает, что дверь подъезда была всегда открыта, следовательно, многие могли проникнуть в дом беспрепятственно. Рассказчик не исключает вероятности слежки за журналисткой, хотя признается, что сам не видел подозрительных машин. Затем на вопросы отвечает уже соседка Дугиной. Она думает, что видела предполагаемую убийцу Наталью Вовк и черный Mini Cooper. Затем женщина рассказывает про охрану дома.

Ранее в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. Его совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Вовк прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. После совершения убийства исполнительница покинула страну и скрылась в Эстонии, а Mini Cooper был продан через интернет-портал.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку орденом Мужества.