Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Опубликовано видео рассказа соседей журналистки Дугиной про обстановку в доме

В сети появилось видео рассказа соседей убитой журналистки Дугиной про обстановку в доме
СюжетУбийство дочери Александра Дугина

В сети появилось видео с рассказом соседей убитой журналистки Дарьи Дугиной про обстановку в доме и предполагаемую убийцу. Запись опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах мужчина рассказывает о том, что последний раз видел политолога Дугину две недели назад, при этом раньше они встречались раз в неделю в лифте. Также он отмечает, что дверь подъезда была всегда открыта, следовательно, многие могли проникнуть в дом беспрепятственно. Рассказчик не исключает вероятности слежки за журналисткой, хотя признается, что сам не видел подозрительных машин. Затем на вопросы отвечает уже соседка Дугиной. Она думает, что видела предполагаемую убийцу Наталью Вовк и черный Mini Cooper. Затем женщина рассказывает про охрану дома.

Ранее в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. Его совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Вовк прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. После совершения убийства исполнительница покинула страну и скрылась в Эстонии, а Mini Cooper был продан через интернет-портал.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку орденом Мужества.

Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Латвии начался снос памятника воинам-освободителям Риги
В Польше запланировали создать коалицию стран для запрета выдачи виз россиянам
Акции «Яндекса» взлетели в цене после заявления о сделке с VK
Петр Ян опустился в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий
110-килограммовый мужчина похудел на 27 килограммов и раскрыл секрет успеха
Президент Финляндии оценил возможность налаживания отношений с Россией
Врач назвала россиянам способы борьбы с неприятным запахом от головы
Миронов назвал заказчика убийства дочери философа Дугина
Россияне массово захотели покинуть крупные города
Украинского посла вызвали в МИД Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.