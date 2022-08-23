В «Зените» одной фразой оценили дебютный гол Дзюбы за турецкий клуб

В «Зените» оценили дебют футболиста Дзюбы за «Адана Демирспор» фразой «двойственный итог»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о дебюте бывшего нападающего команды Артема Дзюбы за турецкий «Адана Демирспор». Его слова приводит «Чемпионат.com».

Медведев фразой «двойственный итог» оценил выступление 33-летнего футболиста. Он похвалил Дзюбу за гол, однако обратил внимание на то, что его команда проиграла.

Дзюба впервые вышел в составе «Адана Демирспор» в матче чемпионата Турции против «Фенербахче» 22 августа. Форвард отличился на 66-й минуте, однако это не спасло команду от поражения со счетом 2:4. Россиянина признали лучшим игроком встречи.

О контракте россиянина с «Адана Демирспор» стало известно 18 августа. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления на год. В турецкой команде выступает бывший партнер Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий.