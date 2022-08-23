Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Црвена Звезда
Сегодня
22:00 (Мск)
Маккаби Х
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Динамо К
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Виктория Пльзень
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Завтра
22:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Спорт

В «Зените» одной фразой оценили дебютный гол Дзюбы за турецкий клуб

В «Зените» оценили дебют футболиста Дзюбы за «Адана Демирспор» фразой «двойственный итог»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о дебюте бывшего нападающего команды Артема Дзюбы за турецкий «Адана Демирспор». Его слова приводит «Чемпионат.com».

Медведев фразой «двойственный итог» оценил выступление 33-летнего футболиста. Он похвалил Дзюбу за гол, однако обратил внимание на то, что его команда проиграла.

Дзюба впервые вышел в составе «Адана Демирспор» в матче чемпионата Турции против «Фенербахче» 22 августа. Форвард отличился на 66-й минуте, однако это не спасло команду от поражения со счетом 2:4. Россиянина признали лучшим игроком встречи.

О контракте россиянина с «Адана Демирспор» стало известно 18 августа. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления на год. В турецкой команде выступает бывший партнер Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на снос памятника советским воинам-освободителям в Риге
Алеся Кафельникова раскрыла секрет похудения после родов
Стало известно об обысках у предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной
Захарова сравнила речи Дуды и Гитлера
Сотрудница банка похитила у клиентов 10 миллионов рублей
На Украине рассказали об увеличении финансовой помощи от Запада
Twitter обвинили в уязвимости системы безопасности
Экономист назвал условие ослабления рубля до конца года
Занимавшихся сексом возле окна геев арестовали в Москве
Арестованный в Красноярске кот по кличке Русский Бэтмен исчез
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.