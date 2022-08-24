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Спорт

Уральский Халк рассказал о предсмертном состоянии Александра Емельяненко

Боец MMA Иван Штырков заявил, что Александр Емельяненко находился в предсмертном состоянии

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк рассказал о состоянии соотечественника Александра Емельяненко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен назвал чудом то, что Емельяненко удается тренироваться сейчас. «Это чудо сделано людьми, которые в него поверили. Потому что то состояние, в котором он находился, — это предсмертное состояние. Если человек не может встать с кровати по причине алкогольного опьянения, то это состояние инвалида», — заявил он.

О проблемах со здоровьем Емельяненко стало известно 27 мая. Тогда он дал интервью Sport24, во время которого было заметно, что у него проблемы с передвижением и речью. Он был госпитализирован в реабилитационный центр в Екатеринбурге. В данный момент, по словам боксера Дмитрия Кудряшова, боец не может пройти медкомиссию для участия в бое с Вячеславом Дациком.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году, известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков: одержал 28 побед и потерпел 9 поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Анастасия Борисова
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