Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Польша
Завтра
19:00 (Мск)
Уэльс
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 1-й тур
Колорадо Эвеланш
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 1-й матч
Шотландия
Завтра
21:45 (Мск)
Украина
ЧМ-2022 - Европа|Плей-офф - 1/2 финала
Колорадо Эвеланш
3 июня
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 2-й матч
Спорт

Стало известно о госпитализации Александра Емельяненко

Менеджер Александра Емельяненко рассказал о госпитализации бойца в реабилитационный центр

Фото: Alexander Emelianenko / Globallookpress.com

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Никита Бурчак в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» рассказал о госпитализации спортсмена в реабилитационный центр в Екатеринбурге.

«Все видели состояние Александра. Объективно, сейчас тренировки будут ему во вред. Основная задача — вывести его из этого состояния в нормальное. Это профилированный центр», — заявил Бурчак. Он подчеркнул, что Москва плохо влияла на спортсмена, так как он отвлекался на друзей и другие соблазны.

30 мая врач-терапевт Андрей Звонков увидел признаки поражения коры головного мозга в поведении Емельяненко. По мнению врача, у бойца развилась энцефалопатия. Он уточнил, что такое впечатление могло сложиться и по причине того, что тяжеловес пребывает в состоянии алкогольного опьянения.

О проблемах со здоровьем Емельяненко стало известно 27 мая. Тогда он дал интервью Sport24, во время которого было заметно, что у него проблемы с передвижением и речью.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о приказе ВСУ уйти из Северодонецка
ЦБ обучит россиян борьбе с мошенниками
Собянин повысил москвичам минимальную зарплату
В Сербии заявили о намерении беречь нейтральный статус
Диетолог рассказала о вреде мороженого для определенной категории людей
Россиянам расширили пределы самообороны при защите домов от налетчиков
Миллионы долларов сооснователя даркнета «Гидра» арестованы судом в Москве
Apple зарегистрировала новую ОС
Россияне массово захотели взять кредит на отпуск
Украинские власти приостановили эвакуацию из Северодонецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.