Стало известно о госпитализации Александра Емельяненко

Менеджер Александра Емельяненко рассказал о госпитализации бойца в реабилитационный центр

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Никита Бурчак в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» рассказал о госпитализации спортсмена в реабилитационный центр в Екатеринбурге.

«Все видели состояние Александра. Объективно, сейчас тренировки будут ему во вред. Основная задача — вывести его из этого состояния в нормальное. Это профилированный центр», — заявил Бурчак. Он подчеркнул, что Москва плохо влияла на спортсмена, так как он отвлекался на друзей и другие соблазны.

30 мая врач-терапевт Андрей Звонков увидел признаки поражения коры головного мозга в поведении Емельяненко. По мнению врача, у бойца развилась энцефалопатия. Он уточнил, что такое впечатление могло сложиться и по причине того, что тяжеловес пребывает в состоянии алкогольного опьянения.

О проблемах со здоровьем Емельяненко стало известно 27 мая. Тогда он дал интервью Sport24, во время которого было заметно, что у него проблемы с передвижением и речью.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.