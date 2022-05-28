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Шлеменко обратился к Федору Емельяненко из-за состояния его брата Александра

Боец MMA Александр Шлеменко попросил Федора Емельяненко не бросать брата Александра в беде

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в интервью YouTube-каналу Boxing TV обратился к Федору Емельяненко из-за состояния его брата Александра.

Спортсмен заявил, что Александру Емельяненко нужна помощь, и попросил друзей и брата не бросать его в беде. «Мне кажется, что еще несколько месяцев — и мы больше не увидим Александра. Судя по его состоянию, Александр даже ходить не может, он еле-еле передвигается», — посчитал он.

27 мая Александр Емельяненко дал интервью Sport24, во время можно было заметить, что у него проблемы с передвижением и речью. Также он обвинил Шлеменко в звездной болезни.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

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