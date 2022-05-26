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Спорт

Александр Емельяненко обвинил Шлеменко в звездной болезни

Александр Емельяненко обвинил Шлеменко в звездной болезни и назвал его высокомерным

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поделился мнением о соотечественнике Александре Шлеменко. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Sport24: Культура бития.

Емельяненко обвинил Шлеменко в звездной болезни. «Это выражается во всем его поведении. Считаю, что Шлеменко всех людей считает за нелюдей, кроме одного себя, такого правильного, непьющего спортсмена», — объяснил он. Емельяненко назвал Шлеменко слишком горделивым и высокомерным и посоветовал ему считаться с окружающим мнением.

Ранее Шлеменко сделал прогноз на поединок Емельяненко и Вячеслава Дацика, который пройдет в сентябре по правилам бокса. «Страшный бой. Боюсь за Александра. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, чтобы он ушел с боя своими ногами», — сказал боец. Он отметил, что Емельяненко очень плохо выглядел на подписании контракта.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

На счету Шлеменко 63 победы при 13 поражениях. Еще один бой признан несостоявшимся.

Дарья Коршунова
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