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В Британии заявили об ухудшении жизни населения в случае сближения с Россией

Замминистра обороны Британии: жизнь британцев ухудшится в случае сближения с Россией
СюжетНаселение России:
Джеймс Хиппи

Джеймс Хиппи. Кадр: James Heappey MP / YouTube

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что предстоящая зима будет очень тяжелой, и многие британцы испытают трудности с оплатой счетов. Однако, по его мнению, их жизнь ухудшится еще сильнее, если Лондон наладит отношения с Москвой. Его слова прозвучали в интервью изданию Sky News.

«Я могу понять, почему так много людей, которые (...) переживают по поводу стоимости жизни, скажут, что самым простым решением (...) было бы восстановить отношения с Россией... Но все, что я видел на протяжении последних шести месяцев, говорит мне о том, что это было бы катастрофично для евро-атлантической безопасности», — заявил он.

По мнению Хиппи, в случае восстановления отношений с Россией Британия и другие страны уже через несколько лет оказались бы в ситуации, когда первая «создавала бы проблемы для стоимости жизни в сто раз хуже», чем есть сегодня.

Оператор единой британской энергосистемы, компания National Grid, может ввести меры, стимулирующие клиентов сократить потребление электроэнергии в холодное время года. Это связано с ожиданиями напряженных периодов с электричеством уже этой зимой из-за уменьшения поставок российских энергоносителей.

Виктория Кондратьева
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