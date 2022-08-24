В Британии заявили об ухудшении жизни населения в случае сближения с Россией

Замминистра обороны Британии: жизнь британцев ухудшится в случае сближения с Россией

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что предстоящая зима будет очень тяжелой, и многие британцы испытают трудности с оплатой счетов. Однако, по его мнению, их жизнь ухудшится еще сильнее, если Лондон наладит отношения с Москвой. Его слова прозвучали в интервью изданию Sky News.

«Я могу понять, почему так много людей, которые (...) переживают по поводу стоимости жизни, скажут, что самым простым решением (...) было бы восстановить отношения с Россией... Но все, что я видел на протяжении последних шести месяцев, говорит мне о том, что это было бы катастрофично для евро-атлантической безопасности», — заявил он.

По мнению Хиппи, в случае восстановления отношений с Россией Британия и другие страны уже через несколько лет оказались бы в ситуации, когда первая «создавала бы проблемы для стоимости жизни в сто раз хуже», чем есть сегодня.

Оператор единой британской энергосистемы, компания National Grid, может ввести меры, стимулирующие клиентов сократить потребление электроэнергии в холодное время года. Это связано с ожиданиями напряженных периодов с электричеством уже этой зимой из-за уменьшения поставок российских энергоносителей.