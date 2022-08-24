Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» дал совет Кокорину

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис посоветовал Кокорину искать новый клуб

Бывший российский футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис обратился к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину. Об этом сообщает Sport24.

Канчельскис дал совет игроку. «Если пытаются выгнать из клуба, то нет смысла идти против течения. Играть не дадут, а денег он и так уже заработал прилично. Столько времени без игровой практики — ужасно для любого футболиста, а тем более нападающего», — заявил экс-футболист.

Он заявил, что Кокорину лучше искать новую команду. «Кокорину надо разрывать контракт с "Фиорентиной" и переходить к Артему Дзюбе в Турцию. Это, в принципе, подходящая лига для россиян», — добавил он.

8 августа стало известно, что в «Фиорентине» пришли к выводу, что не смогут продать Кокорина в другой клуб. В конце июля форвард оказался вне заявки на предсезонный турнир «фиалок».

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.