Стали известны подробности перехода российской фигуристки в сборную Канады

Российская фигуристка Ширяева сможет представлять Канаду после получения разрешения ФФККР

Федерация фигурного катания Канады назвала условие допуска до соревнований российской фигуристки Ульяны Ширяевой. Подробности перехода спортсменки стали известны ТАСС.

Ширяева сможет представлять Канаду только после получения разрешения от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Отмечается, что спортсменка подала документы в ФФККР, вопрос перехода будет рассмотрен на исполкоме организации в декабре.

О смене спортивного гражданства 15-летней Ширяевой стало известно 19 августа. Тогда отмечалось, что спортсменка переехала в Канаду и допущена к региональным соревнованиям.

В 2021 году Ширяева завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка России среди юниоров, а в 2022-м стала 11-й на первенстве России среди юниоров. Бывший тренер спортсменки Алексей Василевский рассказал, что фигуристка почти владеет двумя четверными прыжками и тройным акселем.