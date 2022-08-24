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Оливейра назвал бой с Махачевым шагом к поединку с Макгрегором

Боец UFC Чарльз Оливейра заявил, что проведет бой с Махачевым ради поединка с Макгрегором

Фото: Chase Stevens / AP

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра высказался о бое с россиянином Исламом Махачевым в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Оливейра назвал бой с Махачевым шагом к поединку с ирландцем Конором Макгрегором.

«Это было бы идеально [провести бой с Макгрегором]. Мы просили об этом бое в Бразилии. Надеюсь, все получится. Я хочу с ним подраться. Это единственная причина, по которой я согласился на бой [с Махачевым]. Чем больше побед, тем больше шансов, что встреча с Макгрегором состоится», —заявил бразилец.

16 июля стало известно, что Махачев и Оливейра подерутся за вакантный пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Бой возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.

Оливейра — бывший чемпион UFC. Его лишили титула из-за проваленного взвешивания перед поединком против Джастина Гейджи, который бразилец позже выиграл.

Дарья Коршунова
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