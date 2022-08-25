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Назван футболист года по версии УЕФА

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема назван футболистом года по версии УЕФА
Карим Бензема

Карим Бензема. Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency / Globallookpress

Лучший футболист года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был назван в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игроком года был признан французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. Среди номинантов были одноклубник форварда голкипер Тибо Куртуа, а также хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.

«Реал» узнал соперников в групповом этапе по итогам жеребьевки. Действующие обладатели титула сыграют с «Лейпцигом», «Шахтером» и «Селтиком» в квартете F.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Вместе с клубом он пять раз становился победителем ЛЧ, четыре раза выигрывал чемпионат Испании, дважды — Кубок Испании, четырежды — Суперкубок страны. На счету Бензема 324 гола за клуб. Это второй результат после лучшего бомбардира в истории мадридцев Криштиану Роналду, который забил 450 голов.

Николай Костюков
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