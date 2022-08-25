Сложность самостоятельного ремонта гаджетов Apple оценили

iFixit: программа самостоятельного обслуживания Apple усложняет, а не облегчает ремонт Mac

Специалисты iFixit раскритиковали программу самостоятельного ремонта ноутбуков от Apple. Об этом сообщается в блоге на сайте компании.

Эксперты компании, которая занимается изучением ремонтопригодности техники, оценили программу Self Service Repair, которую Apple недавно расширила на компьютеры Mac. Специалисты заключили, что обслужить устройство в сервисном центре легче, быстрее и дешевле, чем заниматься ремонтом самостоятельно.

В ходе оценки программы авторы выяснили, что для замены аккумулятора MacBook Pro — самой распространенной запчасти — нужно изучить инструкцию на 162 страницы. При этом в аналогичном руководстве, написанном экспертами iFixit, процедура занимает 26 шагов. По словам специалистов, сложность ремонта объясняется тем, что в новых ноутбуках Apple для замены батареи нужно менять часть корпуса компьютера.

Энтузиасты также заметили, что стоимость оригинальных запчастей, которые предлагает Apple, составляет 527 долларов. При этом аналогичный ремонт можно выполнить за 199 долларов в авторизованном сервисном центре. «Это заставляет нас задаться вопросом — хочет ли Apple лучшей ремонтопригодности для своих гаджетов?» — подытожили специалисты.

В конце апреля журналисты издания Macworld поставили под сомнение выгоду программы домашнего ремонта техники Apple. Авторы выяснили, что обслужить гаджеты в сервисных центрах дешевле, чем заниматься ремонтом самостоятельно.