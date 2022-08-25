Суд отклонил жалобу защиты на арест депутата за крупнейшую взятку в России

Суд отклонил жалобу на арест депутата Белоусова, осужденного за взятку в 3,25 млрд рублей

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу адвоката об аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова, осужденного за получение крупнейшей в России взятки в 3,25 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, защита оспаривала решение суда об аресте депутата после его задержания. Адвокат Людмила Айвар намерена также обжаловать объявление Белоусова в розыск и приговор суда.

3 августа Белоусова заочно осудили на десять лет колонии строгого режима, оштрафовали на 500 миллионов рублей, запретили занимать должности на госслужбе и лишили государственной награды — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, Московский городской суд объявил парламентария в розыск, поскольку он не явился в суд на оглашение приговора без уважительной причины, и его местоположение не было установлено.

По данным следствия, двое предпринимателей, занимавшихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год отчисляли по 10 миллионов рублей ежемесячно депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, занимавшему в тот период должность губернатора Челябинской области. За это коммерсантам предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.

В Челябинске взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. В итоге за несколько лет Белоусов получил более трех миллиардов рублей — это крупнейшая взятка в истории современной России. Свою вину депутат не признал.

