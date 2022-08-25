Глава Ульяновской области рассказал о состоянии выживших в ДТП с 16 погибшими

Глава Ульяновской области Русских заявил, что выжившие в ДТП с 16 погибшими выздоравливают

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских навестил троих выживших в ДТП, в котором погибли 16 граждан Киргизии и сообщил, что они уже выздоравливают. О состоянии пострадавших Русских написал в своем Telegram-канале.

Русских отметил, что состояние пострадавших — стабильное, и власти региона окажут помощь и родственникам выживших в ДТП.

«Сейчас пациенты из Киргизии находятся в стабильном состоянии, динамика положительная. Рад, что пострадавшие идут на поправку. (...) Договорились с Послом Киргизии в России, что остаемся на связи по решению всех возникающих вопросов», — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что причиной аварии с двумя грузовиками и микроавтобусом в Ульяновской области, в которой погибли 16 человек, мог стать сердечный приступ у водителя фуры.

Авария произошла 21 августа на ремонтируемом участке трассе М5 «Урал» в Николаевском районе. Водитель фуры не затормозил и врезался в ожидавший своей очереди в реверсном движении микроавтобус, в котором находились граждане Киргизии.