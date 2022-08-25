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В Красную книгу Приморья занесли редкое животное

Корейского водяного оленя занесли в Красную книгу Приморья

Фото: «Земля леопарда»

В Красную книгу Приморья с пометкой «редкий вид» занесли корейского водяного оленя. Об этом сообщает портал VL.RU.

Впервые это животное обнаружили в регионе семь лет назад, а в 2019 году его удалось заснять с помощью фотоловушек. Водяные олени широко распространены на границе Северной и Южной Кореи.

«Вероятной причиной его миграции на север стали климатические изменения. Мы отмечаем рост численности водяного оленя в нацпарке. Однако для поддержания нового для страны вида было важно придать ему особый статус и тем самым защитить его от охотников», — рассказал директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Водяного оленя также называют болотной кабаргой и маньчжурской косулей. По данным ученых, сейчас на территории Приморского обитает не менее 250 особей. Специалисты полагают, что это животное сможет занять пустующие экологические ниши и стать частью рациона леопарда или тигра.

Ранее в августе орнитологи обнаружили гнездо краснокнижной скопы на острове Кунашир. Его нашли на верхушке сухой сломанной ели близ озера Песчаное. По словам специалистов, в этом году пара редких хищных птиц вывела там одного птенца.

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Мария Гейн
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