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Спорт

Шлеменко одной фразой оценил образ жизни Александра Емельяненко

Шлеменко оценил Емельяненко фразой «умный учится на ошибках чужих, а дурак — на своих»
Александр Шлеменко

Александр Шлеменко. Кадр: Ушатайка / YouTube

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко оценил тягу соотечественника Александра Емельяненко к спиртному. Его слова приводит Metaratings.

Спортсмен фразой «умный учится на ошибках чужих, а дурак — на своих» высказался об образе жизни Емельяненко. Он обратил внимание на то, что боец ни разу не выиграл поединок, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Шлеменко посчитал, что Емельяненко своим примером демонстрирует, что нужно вести здоровый образ жизни.

О проблемах со здоровьем Емельяненко стало известно 27 мая. Тогда он дал интервью Sport24, во время которого было заметно, что у него проблемы с передвижением и речью. Он был госпитализирован в реабилитационный центр в Екатеринбурге. В данный момент, по словам боксера Дмитрия Кудряшова, боец не может пройти медкомиссию для участия в бое с Вячеславом Дациком.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году, известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков: одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Анастасия Борисова
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