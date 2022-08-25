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Спорт

Уральский Халк обрадовался дисквалификации в UFC

Уральский Халк Иван Штырков заявил, что обрадовался дисквалификации в UFC

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Россиянин Иван Штырков вспомнил о своей дисквалификации, когда он находился в ростере Абсолютного бойцовского чемпионата (MMA). Его слова приводит Metaratings.

33-летний полутяжеловес признался, что обрадовался тому, что произошло. «Оказался в абсурдной ситуации. Я вроде единственный, кто был дисквалифицирован из-за веществ, которые потом отменили», — заявил Штырков, известный как Уральский Халк.

Последний поединок с участием Штыркова состоялся в мае 2022-го. Он нокаутировал Михаила Колобегова на турнире RCC 11.

В июне 2019-го UFC расторг контракт со Штырковым. Россиянин не провел ни одного поединка под эгидой промоушена. Допинг-тесты от марта того же года выявили наличие в организме спортсмена следов запрещенных веществ, что и стало причиной ухода Штыркова из организации.

Николай Костюков
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