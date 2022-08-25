Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Жальгирис
Сегодня
19:00 (Мск)
Лудогорец
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Омония
Сегодня
20:00 (Мск)
Гент
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Фенербахче
Сегодня
20:00 (Мск)
Аустрия В
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Андерлехт
Сегодня
21:00 (Мск)
Янг Бойз
Лига конференций|Раунд плей-офф. 2-й матч
Спорт

Еще один российский хоккеист признался в покупке военного билета

Российский хоккеист Сулейманов признался в даче взятки с целью покупки военного билета

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Бывший вратарь уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» Анвар Сулейманов признался в покупке военного билета. Об этом сообщает РБК.

На допросе в Ленинском районном суде Уфы хоккеист признал вину в даче взятки с целью уклонения от службы в армии. Отмечается, что следующие слушания по делу назначены на 6 сентября.

10 августа еще один российский хоккеист, нападающий СКА Михаил Воробьев дал признательные показания в деле о даче взятки. Он рассказал, как в 2020 году связался с человеком, который согласился помочь ему с уфимской пропиской и военным билетом.

О возбуждении уголовного дела в отношении хоккеистов стало известно в начале июля. Спортсменам предъявили обвинения по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). Отмечалось, что правоохранители вышли на игроков в ходе рассмотрения дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам уфимского клуба избежать армии и готовил им военные билеты.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Политолог высказался о пяти сценариях развития ситуации на Украине
Четырех человек арестовали за организацию незаконной миграции в Россию
Призерка ОИ назвала препятствие для смены гражданства российскими легкоатлетами
Российские Ту-22М назвали угрозой для США
Снос памятника солдатам Красной армии в польском городе Бжег попал на видео
Россияне раскрыли свое отношение к криптовалютам
Женщина отбилась от бешеной лисы и не прервала телефонный разговор
Музей НАТО назвал жизни украинцев ценой поддержки альянса
Пожар в конном клубе попала на видео в Подмосковье
Ехавший на одном колесе и врезавшийся в грузовик мотоциклист попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.