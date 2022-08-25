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Спорт

Татьяна Тарасова уехала в США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уехала в США с частным визитом

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова уехала в США. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, она отправилась туда с частным визитом. Отъезд Тарасовой не связан с тренерской деятельностью или проблемами со здоровьем.

19 июня стало известно, что 75-летнюю Тарасову госпитализировали из-за внезапного ухудшения здоровья. В январе этого года Тарасова несколько раз попадала в больницу.

В 1990-е годы Тарасова на протяжении нескольких лет тренировала в США. В разное время она работала с такими американскими фигуристами, как Саша Коэн, Джонни Вейр и Эван Лайсачек. Кроме того, ее учениками были Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Александр Зайцев и другие.

Андрей Стрельцов
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