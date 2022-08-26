Суд арестовал заказчицу убийства россиянки и ее пятилетней дочери

В Перми заказчицу убийства матери и ее пятилетней дочери поместили в СИЗО до 22 октября

Дзержинский районный суд в Перми арестовал заказчицу убийства матери и ее пятилетней дочери. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает URA.RU.

Женщина будет находиться в СИЗО до 22 октября 2022 года. Отмечается, что ее обвиняют в убийстве и организации преступления. В настоящий момент в Свердловском районном суде избирается мера пресечения ее подельнику.

Ранее стало известно, что 17 августа мать с ребенком приехали в гости к знакомым. Взрослые выпивали, после чего мужчина взял нож и ударил им россиянку в шею и сердце, нанеся смертельные ранения, а затем задушил девочку. Соучастники отвезли тела в лес и закопали. Известно, что хозяйка дома заранее подговорила приятеля убить гостей.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль данное уголовное дело и потребовал от руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и проведенных следственных мероприятиях.

26 августа фигурантов задержали, они показали на видео, где спрятали тела.