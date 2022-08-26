Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд арестовал заказчицу убийства россиянки и ее пятилетней дочери

В Перми заказчицу убийства матери и ее пятилетней дочери поместили в СИЗО до 22 октября

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Дзержинский районный суд в Перми арестовал заказчицу убийства матери и ее пятилетней дочери. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает URA.RU.

Женщина будет находиться в СИЗО до 22 октября 2022 года. Отмечается, что ее обвиняют в убийстве и организации преступления. В настоящий момент в Свердловском районном суде избирается мера пресечения ее подельнику.

Ранее стало известно, что 17 августа мать с ребенком приехали в гости к знакомым. Взрослые выпивали, после чего мужчина взял нож и ударил им россиянку в шею и сердце, нанеся смертельные ранения, а затем задушил девочку. Соучастники отвезли тела в лес и закопали. Известно, что хозяйка дома заранее подговорила приятеля убить гостей.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль данное уголовное дело и потребовал от руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и проведенных следственных мероприятиях.

26 августа фигурантов задержали, они показали на видео, где спрятали тела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В бундестаге выступили против поставок тяжелой техники Украине
Минобороны России сообщило об утрате боеспособности двух бригад ВСУ
Болгария приготовилась обсуждать возобновление поставок с «Газпромом»
Tesla прокомментировала случаи наезда их автомобилей на детей
России предсказали рост числа судов при банкротстве застройщиков
Лукашенко предрек будущее ЕС
Российские военные уничтожили радиолокатор наведения ЗРК С-300 под Харьковом
Минобороны заявило об обстреле ВСУ Запорожской АЭС из американской гаубицы
Минобороны отчиталось о шести сбитых снарядах HIMARS и «Точки-У»
Минобороны отчиталось об уничтожении пяти складов и хранилища топлива ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.