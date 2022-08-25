Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве россиянки и ее пятилетней дочери

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве матери и ее 5-летней дочери в Перми

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об убийстве матери и ее пятилетней дочери в Перми. Об этом в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что глава СКР потребовал от руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и проведенных следственных мероприятиях.

17 августа мать с ребенком приехали в гости к знакомым. Взрослые выпивали, после чего мужчина взял нож и ударил им россиянку в шею и сердце, нанеся ей смертельные ранения, а затем задушил девочку. Соучастники отвезли тела в лес и закопали. Известно, что хозяйка дома заранее подговорила приятеля убить гостей.

Фигурантов задержали, они показали, где спрятали тела. В настоящий момент решается вопрос об их аресте.

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