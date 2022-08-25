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Место обнаружения тел убитых россиянки и ее пятилетней дочери попало на видео

СКР показал видео с места обнаружения тел убитых матери и ее пятилетней дочери в Перми

Правоохранители проводят осмотр места обнаружения тел убитых матери и ее пятилетней дочери в Перми. Их работа попала на видео, которое публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах видно, как следователи раскапывают место захоронения погибших в лесу.

17 августа мать с ребенком приехали в гости к знакомым. Взрослые выпивали, после чего мужчина взял нож и ударил им россиянку в шею и сердце, нанеся ей смертельные ранения, а затем задушил девочку. Соучастники отвезли тела в лес и закопали. Известно, что хозяйка дома заранее подговорила приятеля убить гостей.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль данное уголовное дело и потребовал от руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и проведенных следственных мероприятиях.

Фигурантов задержали, они показали, где спрятали тела. В настоящий момент решается вопрос об их аресте.

Екатерина Власова
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