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Минобороны отчиталось об уничтожении пяти складов и хранилища топлива ВСУ

Минобороны России отчиталось об уничтожении пяти складов и хранилища топлива ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и хранилище топлива в Николаевской области. Об этом в пятницу, 26 августа, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Военное ведомство также отчиталось о поражении радиолокатора наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Харьковской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 369 украинских ЗРК, добавили в Минобороны России.

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О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

25 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удар по семи пунктам управления ВСУ.

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Евгения Куликова
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