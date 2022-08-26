Американского баскетболиста арестовали по делу о наркотиках

Американского баскетболиста Принса арестовали в аэропорту Майами по делу о наркотиках

Форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвс» Торина Принса арестовали по делу о наркотиках. Об этом сообщает журналист Энди Слэйтер в Twitter.

Спортсмен был задержан в аэропорту Майами вечером 25 августа. Отмечается, что он был арестован на основании ордера штата Техас, связанного с делом об «опасных наркотиках».

В прошлом сезоне Принс принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата НБА. В среднем за игру американский форвард набирал 7,3 очка. В июне 28-летний Принс подписал с «Миннесотой» новый двухлетний контракт на 16 миллионов долларов.

17 февраля в московском аэропорту Шереметьево была задержана американская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. 4 августа Химкинский суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.