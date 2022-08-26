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Спорт

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

«Монако» и «Ференцварош» сыграют на групповом этапе Лиги Европы сезона-2022/2023

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В группе H сыграют «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Также в квартет попали «Црвена Звезда» и «Трабзонспор».

В группе E против «Манчестер Юнайтед» сыграют «Реал Сосьедад», «Шериф» и «Омония». С полным составом групп можно ознакомиться на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Всего в групповом этапе турнира примут участие 32 клуба. Финальный матч состоится 31 мая в Будапеште.

Действующим победителем турнира является немецкий «Айнтрахт». В финальном матче команда из Франкфурта оказалась сильнее шотландского «Глазго Рейнджерс». Основное время завершилось ничьей (1:1), в серии послематчевых пенальти «Айнтрахт» выиграл со счетом 5:4.

Российские футбольные клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023. Отечественные команды не выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также Лиге Конференций по решению УЕФА.

Дарья Коршунова
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