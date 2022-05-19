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«Айнтрахт» выиграл кубок Лиги Европы

Немецкий «Айнтрахт» стал победителем футбольной Лиги Европы

Фото: Matthew Childs / Reuters

Немецкий клуб «Айнтрахт» стал победителем футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финальная игра на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье против шотландского «Глазго Рейнджерс» завершилась ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти «Айнтрахт» выиграл со счетом 5:4, завоевав второй кубок в своей истории с 1980 года.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что российские футбольные клубы будут отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023. Таким образом, отечественные команды не выступят в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также Лиге Конференций.

Марина Совина
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