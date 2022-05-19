«Айнтрахт» выиграл кубок Лиги Европы

Немецкий «Айнтрахт» стал победителем футбольной Лиги Европы

Немецкий клуб «Айнтрахт» стал победителем футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финальная игра на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье против шотландского «Глазго Рейнджерс» завершилась ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти «Айнтрахт» выиграл со счетом 5:4, завоевав второй кубок в своей истории с 1980 года.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что российские футбольные клубы будут отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023. Таким образом, отечественные команды не выступят в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также Лиге Конференций.