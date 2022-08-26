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Баку разместил войска в Лачине в Карабахе

Президент Азербайджана Алиев сообщил о размещении войск в Лачине в Нагорном Карабахе
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Reuters

Баку разместил войска в городе непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем Twitter.

«Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе», — сказано в сообщении лидера страны.

По его словам, подразделения Азербайджана взяли под контроль села Забух и Сус.

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Анастасия Заикина
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