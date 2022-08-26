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На московской улице маленькую девочку нашли мертвой с пакетом на голове

На востоке Москвы 10-летнюю девочку нашли мертвой с пакетом на голове

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

На востоке Москвы нашли 10-летнего ребенка с пакетом на голове. Информацию об этом разместили в паблике «Богородское» во «ВКонтакте». Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что о насильственной смерти речь не идет — у ребенка передозировка.

Инцидент произошел у ЖК на Погонном проезде. Выяснилось, что девочка увлекалась токсикоманией. Перед гибелью она украла в супермаркете по одной версии дезодорант, по другой — освежитель для воздуха.

Найденная мертвой школьница была из неблагополучной многодетной семьи. В соцсетях писали, что мать избивала детей ногами и отправляла спать в подъезд.

Собеседник «Ленты.ру», в свою очередь, сообщил, что погибшая стояла на учете в полиции.

В январе жительница Санкт-Петербурга нашла мертвой в квартире двухмесячную дочь. Женщина хотела покормить девочку, но заметила, что та не дышит.

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Евгения Куликова
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