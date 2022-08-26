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Перечислены возможные причины торможения поставок западного оружия Украине

Журналист Скачко допустил, что Запад тормозит поставки оружия Украине из-за его нехватки

Фото: Global Look Press

Существует несколько возможных причин, по которым Запад тормозит поставки оружия в рамках военной помощи Украине. Соответствующие тезисы перечислил украинский журналист и политический эксперт Владимир Скачко в статье для «Украина.ру».

Одна из самых реальных причин заключается в том, что странам Европы и США самим не хватает вооружения и техники, а производить его в достаточном количестве в текущих условиях пока не представляется возможным, допустил специалист.

Во-вторых, считает специалист, западные государства постепенно «разочаровываются» в способностях Киева разрешить конфликт военным путем. «СВО показала как удивительное мужество ВСУ [Вооруженных сил Украины], так и тактическое преимущество российской военной науки», — заявил автор материала.

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Кроме того, Скачко допускает некую обеспокоенность Запада, что российские специалисты могут выведать «самые потаенные секреты» вооружения благодаря трофейным экземплярам техники. Наконец, не исключено, что поставки задерживаются из-за опасений Вашингтона и Брюсселя по поводу распространения конфликта за пределы Украины.

26 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Он объяснил, что такая позиция связана с нежеланием допустить эскалацию конфликта.

При этом днем ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что в Вооруженных силах ФРГ есть «абсолютный дефицит собственных запасов» и поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани».

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Варвара Кошечкина
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