Бывший чемпион жестко высказался о главе UFC после ухода из спорта

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд заявил, что Дэйна Уайт не давал ему себя проявить

Американец Люк Рокхолд после ухода из спорта жестко высказался в адрес главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. Спортсмен выступил в эфире MMA Hour.

37-летний Рокхолд, бывший чемпион UFC, обвинил Уайта в том, что тот не давал ему шансов проявить себя в организации. «С самого моего прихода из Strikeforce меня списали со счетов. Никогда не упоминал о моих победах, только о неудачах», — заявил американец.

«У меня ушло почти 17 лет, чтобы получить такой бой (на UFC 278 Рокхолд уступил бразильцу Паулу Косте — прим. "Ленты.ру") и завоевать уважение. Словно ничего из того, что было до этого, не имеет значения», — отметил Рокхолд.

После поражения от Косты Рокхолд объявил об окончательном уходе из спорта. Ради поединка он возобновил карьеру. На счету американца 16 побед при шести поражениях.