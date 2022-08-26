В РСТ озвучили прогноз по спросу на новый этап туристического кешбэка

Вице-президент РСТ Горин: осенним кешбэком смогут воспользоваться 600 тысяч человек

Статистика с 2020 года показывает, что в последнее время программа туристического кешбэка стала более популярна. За период действия программы, включая 2022 год, ей воспользовались 4,3 миллиона человек, а только за этот год — 2,2 миллиона человек. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он также добавил, что на новом этапе программой смогут воспользоваться 600 тысяч человек.

В четверг, 25 августа, в России стартовал осенний этап продаж по программе туристического кешбэка. Продажи туров по России продляться до 10 сентября включительно — отправиться в поездку можно будет в период с 1 октября по 25 декабря. На круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.

В осеннем этапе программы принимают участие поездки от трех ночей. Еще одним нововведением является повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока — перечень опубликован на портале мирпутешествий.рф.

Здесь следует обратить внимание на пакетные предложения. Кешбэк 20 процентов от стоимости действует именно в рамках туристического пакета как на перелет, так и на отель. Если бронировать отдельно отель и отдельно перелет, то кешбэк работает только для отеля Дмитрий Горин вице-президент РСТ

«В этом году на Дальнем Востоке есть возможность бронировать напрямую в отелях с максимальной скидкой в 40 тысяч рублей», — рассказал Горин.

Вице-президент РСТ также сообщил, что период путешествия охватывает часть бархатного сезона — это октябрь, осенние школьные каникулы и предновогодние дни. «Поэтому каждый турист может выбрать путешествие на свой вкус», — добавил он.

При этом, несмотря на большой выбор, популярными остаются туры в Москву, Санкт-Петербург и Казань, сказал Горин.

Ранее в августе были названы самые бюджетные регионы для санаторного отдыха по программе государственного субсидирования поездок. Так, дешевле всего будет отправиться в Забайкальский край — средняя стоимость 12-дневной путевки выйдет в 37,2 тысячи рублей.

