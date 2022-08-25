В России стартовал осенний этап туристического кешбэка

Глава Ростуризма Догузова объявила о старте продаж туров по программе кешбэка 25 августа

В четверг, 25 августа, в России стартовал осенний этап продаж по программе туристического кешбэка. Такое объявление сделала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Продажи туров по России продляться до 10 сентября включительно — отправиться в поездку можно будет в период с 1 октября по 25 декабря. На круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.

В осеннем этапе программы принимают участие поездки от трех ночей. Еще одним нововведением является повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока — перечень опубликован на портале мирпутешествий.рф.

«Осень — это и круизы по Волге, и активные маршруты, это и отличное время для оздоровления и поездок в санатории, для познавательных поездок в исторические города, а с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон. Так что выбор очень большой», — подчеркнула Догузова.

Ранее в августе были назвали самые бюджетные регионы для санаторного отдыха по программе государственного субсидирования поездок. Так, дешевле всего будет отправиться в Забайкальский край — средняя стоимость 12-дневной путевки выйдет в 37,2 тысячи рублей.