Российская бегунья преждевременно отпраздновала победу и лишилась золота

Бегунья Ольга Вовк лишилась золота Спартакиады из-за преждевременного празднования победы

Российская бегунья Ольга Вовк лишилась золота Спартакиады на дистанции 3000 метров с препятствиями, потому что начала преждевременно праздновать победу на финише. Видео забега опубликовано в Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Вовк лидировала, когда за ней с отставанием менее чем в секунду бежала Екатерина Ивонина. На заключительном отрезке дистанции Вовк подняла голову вверх и прокричала «да», тем самым сбавив скорость. В этот момент соперница сделала рывок и финишировала первой. В итоге разница между спортсменками составила 0,03 секунды: 9:22,76 у Ивониной, 9:22,79 — у Вовк. Третье место в забеге заняла Анна Тропина (9:39,72).

Ранее чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова призналась, что многие российские легкоатлеты задумываются о смене гражданства из-за отстранения от международных турниров. «Либо заканчивать карьеру, либо менять паспорт», — заявила она.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта проходит с 10 августа по 2 октября. Соревнования проводятся по программе летних Олимпийских игр в Париже.