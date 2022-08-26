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Стало известно о срыве наступления украинских войск на Херсон

Военный эксперт Кнутов: ударами по аэродромам сорвана попытка наступления ВСУ на Херсон

Фото: РИА Новости

Российские войска ударами по украинским аэродромам сорвали попытку наступления ВСУ на Херсон, заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Его цитирует «Украина.ру».

Кнутов рассказал, что разговоры о подготовке наступления украинских сил на Херсон имели основания, указав на собранную группировку военных и рассредоточение самолетов на аэродромах неподалеку от направления наступления.

Эксперт высказал мнение, что за счет работы разведки и ударов по авиации и военным попытка была сорвана. «Сначала мы нанесли удар по плацдарму через Ингулец, когда было уничтожено до полка. Плацдарм они еще удерживают, но потери у них серьезные. Удар по аэродромам — это тоже превентивная мера, чтобы Украина даже не могла имитировать контрнаступление», — добавил Кнутов.

Ранее Кнутов высказался о готовящемся наступлении Вооруженных сил России за пределы Донбасса. Специалист сообщил, что на харьковском направлении идет медленное, но стабильное продвижение. Кроме того, по его словам, без контроля над линией ХарьковПавлоградЗапорожьеДнепропетровск — Николаев — Одесса боевая задача выполнена не будет.

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Антон Похиляк
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