Военный эксперт высказался о наступлении ВС России за пределы Донбасса

Эксперт Кнутов сообщил о готовящемся наступлении ВС России за пределы Донбасса

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов высказался о готовящемся наступлении Вооруженных сил России за пределы Донбасса. Свое мнение он выразил в интервью изданию «Украина.ру».

Специалист сообщил, что на харьковском направлении идет медленное, но стабильное продвижение. Кроме того, по его словам, без контроля над линией Харьков — Павлоград — Запорожье — Днепропетровск — Николаев — Одесса боевая задача выполнена не будет.

Кнутов подчеркнул, что российское командование мыслит на несколько ходов вперед. «Надеюсь, что к сентябрю основные населенные пункты Донбасса — Славянск и Краматорск — будут освобождены. Мы в состоянии это сделать», — заключил он.

Ранее советник правительства Украины по вопросам обороны и разведки на условиях анонимности рассказал The Washington Post, что на данный момент у Украины нет достаточного количества систем вооружения для контрнаступление на юго-востоке страны — вооруженные силы страны не имеют базовой артиллерии и бронетехники, необходимой для прогресса на линии фронта.