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Спорт

Фьюри сравнил Усика с Нурмагомедовым

Британец Тайсон Фьюри заявил, что бой с ним необходим Александру Усику ради популярности
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Lee Smith / Reuters

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри сравнил украинца Александра Усика с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает TalkSport.

34-летний британец заявил, что Усику необходим поединок с таким известным боксером, как он, чтобы самому стать легендой спорта. Фьюри упомянул, что схватка против Конора Макгрегора сильно повлияла на рост популярности Нурмагомедова.

«Я этому идиоту нужен. Какой-то иностранец, произнести имя которого никто не в состоянии. Вот как Хабиб и Конор. Никто не знал Нурмагомедова, пока он не сразился с легендой», — отметил Фьюри.

24 августа Фьюри поставил ультиматум организаторам боя с Усиком. «У вас есть время до 1 сентября, чтобы собрать деньги. Если нет, всем большое спасибо, но я завершаю карьеру», — отметил британец. До этого Фьюри требовал 147,6 миллиона долларов за бой против украинца.

Усик — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Победа над Фьюри, который удерживает пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC), позволит ему объединить титулы и стать абсолютным чемпионом мира.

Николай Костюков
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